الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

الاستماع لأقوال ضحايا عصابة الأدوات المنزلية بالجيزة

الاستماع لأقوال الضحايا،
الاستماع لأقوال الضحايا، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين؛ ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار، للاستماع لأقوالهم.

 

وكشفت التحقيقات أن بعض المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل 4 أشخاص، أوهموهم ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار وعرضوا عليهم الأجهزة داخل عدد من المخازن، وبعد سداد ثمن البضاعة توجهوا إليهم في اليوم التالي ووجدوا المخازن خاوية تمامًا.

 

القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين؛ ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار، مستغلين حيلة شيطانية للإيقاع بضحاياهم.

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وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن فريق البحث من ضبط أفراد التشكيل واعترفوا بما قاموا به من وقائع نصب على المواطنين مستغلين تفاوت الأسعار، وطمع بعض التجار منهم.

 

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نيابة الجيزة الجيزة الادارة العامة لمباحث الجيزة اخبار الحوادث

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