الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عصابة الأدوات المنزلية بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين؛ ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار، مستغلين حيلة شيطانية للإيقاع بضحاياهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن بعض المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل 4 أشخاص، أوهموهم ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار وعرضوا عليهم الأجهزة داخل عدد من المخازن، وبعد سداد ثمن البضاعة توجهوا إليهم في اليوم التالي ووجدوا المخازن خاوية تمامًا.

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القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين؛ ببيع أجهزة منزلية مخفضة الثمن قبل زيادة الأسعار، مستغلين حيلة شيطانية للإيقاع بضحاياهم.

 

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن فريق البحث من ضبط أفراد التشكيل واعترفوا بما قاموا به من وقائع نصب على المواطنين مستغلين تفاوت الأسعار، وطمع بعض التجار منهم.

 

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الجيزة مباحث قسم الهرم قسم الهرم

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