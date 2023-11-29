الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الآيس بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس متهمين عثر بحوزتهم على مخدر الآيس، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

عثر بحوزتهما على مخدر الآيس

وأفادت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس استعدادا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

 

بلاغ بضبط عاطلين بحيازتهما مخدر الآيس

 تمكن قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط عاطلين، لحيازته على كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

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