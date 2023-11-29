دوري أبطال أوروبا، إيندهوفن يقلب الطاولة 3-2 على إشبيلية ويطيح به خارج البطولة

استطاع فريق إيندهوفن الهولندي من قلب الطاولة وتحقيق الفوز على إشبيلية الإسباني بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الإسباني.

أهداف المباراة

تقدم راموس بالهدف الأول لصالح إشبيلية في الدقيقة 24، وعزز النصيري النتيجة بهدف ثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 47.

وقلب الطاولة الفريق الهولندي بثلاثة أهداف عن طريق إسماعيل صيبياري 68، جوديل في مرماه في الدقيقة 81، بيبي في الدقيقة 92.

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في مباراة شهدت حالتي طرد للاعبي إشبيلية فرناندو وأوكامبوس

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمي: ديميتروفيتش

خط الدفاع: نافاس، جوديل، راموس، اكونيه

خط الوسط: سوو، فرناندو، راكيتتش

خط الهجوم: أوكامبوس، النصيري، لوكابيكو

تشكيل إيندهوفن

حراسة المرمي: بينتيز

خط الدفاع: تيزيه، رامالهو، بوسكجالي، ديست

خط الوسط: شوتن، فيرمان، تيل

خط الهجوم: باكايوكو، لوزانو، دي يونج

10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 10 أندية كالتالي

بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى)

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة)

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إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة)

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.