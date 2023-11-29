الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال تحريات المباحث عن مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت جهات التحقيق بمصر الجديدة، باستعجال تحريات المباحث الخاصة ب (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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