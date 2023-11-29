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رياضة

رونالدو على القمة، أكثر 5 لاعبين مشاركة في المباريات بأبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

تختتم اليوم الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024 لتتحدد ملامح الدور المقبل، دور ثمن النهائي من النسخة الحالية التي يحمل لقبها مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أكثر 5 لاعبين مشاركة في المباريات في أبطال أوروبا: 

أكثر 5 لاعبين مشاركة في المباريات في أبطال أوروبا

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو 115 مباراة
  • الإسباني إيكر كاسياس 101 مباراة
  • الألماني توماس مولر 99 مباراة
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي 95 مباراة
  • الإسباني تشافي هيرنانديز 91 مباراة

 

 

 

 

10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 10 أندية كالتالي

 بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) 

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة) 

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إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة) 

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة) 

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة) 

برشلونة (المجموعة الثامنة)

 

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

 

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا 
 

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

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