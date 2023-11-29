الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد ضد عصابة الشرطة المزيفة في دمياط لسرقتها أموال عامل

قرار جديد ضد عصابة
قرار جديد ضد عصابة الشرطة المزيفة،فيتو

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث العامة حول عصابة الشرطة المزيفة فى دمياط لسرقة أموال عامل، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط تلقى بلاغا من عامل- مقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى) كانت بحوزته.

وبالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه (سائق- مقيم بدائرة القسم) بالاتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالى إلى "عملات أجنبية"، وحال تواجدهم بالقرب من الطريق الدولى الساحلى بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكى توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وإدعوا أنهم رجال شرطة واستولوا منهم على المبلغ المال ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - طبنجة صوت وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فـى الواقعة "ملاكى مستأجرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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