الزمالك يواصل تقدمه 2-0 على مودرن فيوتشر بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الزمالك، مرت 75 دقيقة ويواصل الزمالك تقدمه بهدفين دون رد على مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما بالجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد السلام.

أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

في الدقيقة الأولى كاد أن يحرز مودرن فيوتشر الهدف الأول لكن أنقذ القائم الهدف قبل أن يحتسبها الحكم تسللا.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين مع محاولات بسيطة من جانب لاعبي مودرن فيوتشر في الربع ساعة الأولى، وألغى الحكم هدفا لمودرن فيوتشر بداعي التسلل.

وبدأ لاعبو الزمالك في التحرر شيئا فشيئا مع مرور الوقت محاولين الوصول لمرمى محمود جنش، الذي زاد عن مرماه في تسديدة زيزو.

وأحرز زيزو هدف التقدم في الدقيقة 39 ليتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، وأضاف نداي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

بدأ مودرن فيوتشر بضغط متواصل مع بداية الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق، ولجأ نادي الزمالك للدفاع في النصف ساعة الأخيرة لمنع فيوتشر من تسجيل هدف تقليص الفارق.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد



في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر



في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي



في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.