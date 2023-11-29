الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي لانتخابات المصريين بالخارج، والتي ستُجرى خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل. 

 

انتخابات المصريين في الخارج 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. 

 

ونصت المادة رقم (1) أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

 

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كيفية الإدلاء بصوتك في العملية الانتخابية بالخارج 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آلية تصويت المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

  

ويتوجه الناخب ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة. 

 

ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

 

ويقوم الناخب بإثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج. 

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم جواز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في لجان الاقتراع داخل مصر أو خارجها 

 

أعمال الفرز داخل لجان الاقتراع 

وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج

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