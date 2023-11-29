الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل زيارة قرينة السيسي أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الجديدة

قرينة الرئيس السيسي،
قرينة الرئيس السيسي، فيتو

زارت السيدة قرينة الرئيس السيسي أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقالت انتصار السيسي: “قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم”.

وتابعت حرم الرئيس: “وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة”.

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وفي سياق آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

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قرينة الرئيس السيسي الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

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