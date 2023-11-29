رئيس إسكان النواب يكشف عن تحرك بشأن قانون الإيجار القديم ولائحة التصالح بمخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجوز تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء على 4 سنوات، لافتًا إلى أن المواطن المتقدم بطلب التصالح سيوقع على إقرار بسلامة الأوراق بما فيها تقرير مهندس استشاري بشأن السلامة الإنشائية للمبنى.



مبلغ التصالح في مخالفات البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: في حال دفع كامل مبلغ التصالح في مخالفات البناء يحصل المواطن على خصم قيمته 25%.

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لائحة التصالح في مخالفات البناء

وأكد: اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء ستكون مبسطة جدا ولن تخرج على القانون، وستشترك لجنة الإسكان مع الحكومة في إعداد اللائحة من أجل الانتهاء منها بسرعة وقريبا جدا.



قانون الايجار القديم

وأكد: أنه مع مطلع يناير المقبل ستبدأ لجان الاستماع بشأن قانون الايجار القديم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

قانون التصالح فى مخالفات البناء، حددت الـمادة (12) من قانون التصالح في مخالفات البناء الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح وفقا لهذا القانون.



ونص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء



وتنص الـمادة (8) من قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء



ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.



ضوابط تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء