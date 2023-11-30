الخميس 30 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الانتخابات الرئاسية، المنيا تستعد بـ 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب.. ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية في المنيا، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا، عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث ومتابعة التجهيزات والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر المقبل، تسبقها عملية الاقتراع في الخارج والتي تجرى أيام 1و2و3 من شهر ديسمبر المقبل.

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 الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا 

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة بداري مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الشركات والهيئات.

 3 مليون و689 ألف ناخب بالمنيا 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي، داعيًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية.

الإنتخابات الرئاسية داخل محافظة المنيا 

و قرر المحافظ، إلغاء كافة الاجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية واخراجها بشكل متحضر.

غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية

كما أكد المحافظ أن الوحدات المحلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة، موجهًا بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لإحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بالمنيا 

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظة، وكذلك فيما يتعلق بمرفق الإسعاف تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث طارئة.

تجهيز كافة الإمكانيات تحسبًا لحدوث أى طوارئ

وكلف المحافظ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسبًا لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.

 

 

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