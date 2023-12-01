تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

تفسير رؤية الكرة فى المنام، يطلق عليها الساحرة المستديرة لها عشاق فى جميع أنحاء العالم والمعروف أن رياضة كرة القدم من أشهر وأهم الرياضات المتواجدة في عالمنا العربي بل في العالم كله، والكرة ذاتها كأداة تحظى بذات الشعبية بين الكبير والصغير فهي الوسيلة الأساسية لإحراز الأهداف وكسب النقاط، ولكن ماذا عن رؤية كرة القدم في المنام وإلى أي شيء تشير تلك الرؤيا..

تفسير حلم الكرة فى المنام

من يرى في منامه أنه يمارس رياضة كرة القدم فى المنام أو يلعب الكرة، فإن هذه الرؤيا تشير إلى لهو هذا الشخص وابتعاده عن الله عز وجل وعن العبادات، وأن ذلك الشخص منشغل بأمور الدنيا ولهوها.

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أما من يرى نفسه يلعب كرة القدم مع شخص مشهور في مجال كرة القدم فإن رؤيته تدل على الشهرة وصيته الذي سيستمع له القريب والبعيد.

ومن يرى في المنام أنه يقوم بضرب كرة القدم ولكن بقوة وعنف على الأرض فهذا المنام يشير إلى ارتكاب الرائي لمعصية أو ذنب ما وأنه المنام يرسل له إنذار بأن يعود إلى الله سبحاه وتعالى ويتوب عن خطأه وقد تشير هذه الرؤيا إلى وقوع الشخص في مصائب مادية وخسارة مالية وأن هذه الخسارة ستعرضه للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية.

وقد تدل هذه الرؤيا على خصومة ستقع بين الشخص وبين أحد المقربين منه وإذا رأى الشخص أنه يلعب كرة القدم مع أحد فربما تقع بين هو بين هذا الشخص خصومة أو مشكلة.

تفسيرحلم الكرة في المنام للعزباء

الفتاة العزباء إذا رأت في منامها أنها تلعب كرة القدم فإن رؤيتها هذه تشير إلى انشغال هذه الفتاة ببعض الأمور غير المهمة في حياتها، وهذه الأمور ستكون غير مجدية أو نافعة لها وعليها أن تتخلى عنها وإذا رأت أنها كانت ممسكة بالكرة ولا تستطيع الإمساك بها فهذا المنام قد يشير إلى انتهاء علاقة عاطفية أو اقترابها من الفشل وأن هذا الأمر سيسبب لها الكثير من المشكلات والأزمات.

وضرب العزباء لكرة القدم بقدميها على الأرض يشير إلى بعض المؤشرات غير الطيبة للفتاة العزباء حيث تشير تلك الرؤيا وفقا لابن سيرين ومفسير الأحلام إلى وقوع هذه الفتاة في الكثير من الأزمات والمشكلات وعليها أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء والصلاة.

ولكن رؤية الفتاة العزباء للاعب كرة القدم أو أحد اللاعبين المشهورين فهذا المنام يشير إلى نجاحها في حياتها العملية ولو كانت في مرحلة الدراسة فرؤيتها تدل على الحصول على الدرجات العالية. وقد تشير الرؤية إلى اقتراب خطبتها من شخص ذي خلق وسلوك قويم.

تفسيرحلم الكرة في المنام للمتزوجة

المرأة المتزوجة إذا رأت في منامها أنها تضرب الكرة بقوة ولكنها لا تصيب فإن رؤيتها هذه تشير إلى عدم قدرة المرأة المتزوجة على تحمل المسئولية الموكلة إليها، ولكن لو كانت ضربتها هذه صائبة فإن الرؤيا تشير إلى أنها ستقع في مشكلة قريبا ولكن الله سينجيها منها وستنجح بسهولة في تخطي تلك الأزمة وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تمرر كرة مع شخص آخر ولكنها لا تعرفه، فإن رؤيتها تدل على أنها تخرج صدقة أو تتصدق بمال من مالها الخاص، وإذا نجحت في إحراز الأهداف فإن تلك الرؤيا قد تشير إلى ارتكابها للعديد من الأخطاء ويجب أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إليه.

أما لعب الكرة في منام المتزوجة فإنما يدل وفقا لمفسري الأحلام إلى أنها تهتم بأمورها الشخصية ولا تهتم ببيتها وزوجها وأولادها والله أعلم.

تفسيرحلم الكرة في المنام للحامل

المرأة الحامل إذا رأت في المنام أنها تمسك بالكرة أو تلعب بها وكانت في الحقيقة تتمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة فإن الرؤيا تشير إلى ولادتها السهلة واليسيرة بأمر الله تعالى، وإذا رأت أنها تركل الكرة وتحرز الأهداف من أول ركلة فهذا قد يشير إلى إنجاب مولود ذكر والله أعلم.

أما المرأة الحامل لو رأت في منامها أنها كانت تنظر إلى كرة القدم وتشعر بالحزن والهموم تملؤها فإن تلك الرؤيا تشير مواجهتها للكثير من الصعوبات والمشكلات خلال الفترة القادمة، وقد تكون هذه الصعوبات في فترة المخاض والله أعلم، وقد تدل رؤية الكرة في المنام إلى ولادتها المبكرة والله اعلم.

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