الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

البحيرة أول محافظة بالمرحلة الثانية يطلق بها فعاليات برنامج "أسرة"

فعاليات برنامج أسرة،
فعاليات برنامج أسرة، فيتو

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، احتفالية انطلاق برنامج أسرة بالمحافظة والذي يأتي ضمن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكانى وفقا لرؤية مصر 2030. 

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسام عباس - رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة مايسة شوقى - نائب مدير برنامج أسرة، والدكتور أسامة البلكى الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي، والدكتور هانى جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والمهندس ماجد سيد - قائد فريق الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، وعدد من الجهات التنفيذية  بالمحافظة.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع، اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين، مشيرة إلي أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

كما أشارت الدكتورة بلبع، إلى إهتمام المحافظة بقضايا السكان، وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيدةً بدور الرائدات الريفيات ورجال الدين فى  نشر الوعى بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة. 

أضاف حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة، على أهداف برنامج "أسرة" التى  تتسق مع أهداف "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الصحة والسكان بدعم الوحدات الصحية بأحدث وسائل تنظيم الأسرة لتقديم أفضل الخدمات.
 

كما أكدت  مايسة شوقي، ان محافظة البحيرة هي اول محافظة يتم تدشين برنامج أسرة بها ضمن المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ البرنامج، مشيرة الي المحاور الرئيسية للبرنامج التي تتضمن تحسين جودة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال الوصول إلى كافة مقدمي الرعاية الصحية مثل الأطباء والصيدلة والممرضات وتدريبهم لرفع كفاءتهم في تقديم الخدمة الطبية بالإضافة إلى تحويل كافة المعلومات والخدمات الطبية إلى التكنولوجيا الرقمية. 

كما يستهدف البرنامج رفع وعي المراهقين والشباب من سن 10 حتى 29 عاما، وتمكينهم من اتخاذ قرارات حياتية مستنيرة  بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين لأهميتها في تنظيم الأسرة ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات.

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البحيرة دمنهور اول مرة اسرة

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