الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

٦٣ طالبا يستفيدون من حملة "أقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" لمكتبة دمنهور

٦٣ طالب يستفيدون
٦٣ طالب يستفيدون من حملة "أقرأ،فيتو

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور ،جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب. 

حيث قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية بمدينة دمنهور. 

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و أشار  أحمد الهواشي - مدير المكتبة أنه قد إستفاد من أنشطة الحملة 63 طالب وطالبة من المراحل المختلفة بواقع 8 ورش عمل بعنوان المشاركة المجتمعية للانتخابات الرئاسية، ورشة حكي وتلوين والعاب تفاعلية وورشة سلوكيات ومسابقات،و توزيع هدايا وجوايز بالاضافه لمحاضرة عن أهمية المشاركه المجتمعيه للانتخابات الرئاسية وورشة علوم وتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أنه جار اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023 /2024.
 

 

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مكتبة دمنهور مصر العامة حملة اقرا

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