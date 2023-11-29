الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر القصدير, فيتو
سعر القصدير, فيتو

يعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

سعر القصدير اليوم الاربعاء 

وسجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25806 دولارات للطن، اليوم الاربعاء 29-11-2023.

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية

Advertisements

 

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير، فيتو

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

 كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر القصدير سعر القصدير اليوم الاربعاء القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 29-11-2023

الأكثر قراءة

وزير التموين يعتذر ويكشف مفاجأة عن سعر كيلو السكر بداية العام المقبل

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

تعرف على رد فعل الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل بطن الحوت

الرئيس الإسرائيلي يزور دولة عربية غدا

الأفيش الرسمي لمسلسل شبكة Hulu الجديد SHOGUN

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

وزير التموين: أي تحرك في الدولار سيؤثر على أسعار السلع الغذائية

كيف أصبحت إسرائيل حليف غير مرغوب فيه لأغلب شعوب الغرب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل يوم الخميس في المسيحية واليهودية والإسلام تعرف عليه

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلى وتحسن الأحوال المعيشية

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

المزيد
الجريدة الرسمية