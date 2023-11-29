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رياضة

الزمالك يحرز الهدف الأول في مرمى مودرن فيوتشر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 الزمالك، استطاع اللاعب أحمد سيد زيزو  من إحراز الهدف الأول  لصالح  الزمالك في مرمى مودرن فيوتشر في المباراة التي تقام في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد السلام.

وجاء الهدف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 37 ليتقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء.

وتحصل عليها سيف الجزيري بعد عرقلة من علي الفيل مدافع فيوتشر.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر 

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزه المثلوثي، عمر جابر 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي 

في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

 

 

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

 

 

 

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

 

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