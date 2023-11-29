الحبس 6 أشهر لصيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صيدلي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الترامادول بإمبابة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أحمد. ش" صيدلي 27 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5898 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة.
بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، المتهم محرزًا 17 قرص "ترامادول" وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي: ان الشرائط كانت لأقراص من مخدر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
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