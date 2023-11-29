محافظ أسوان يعلن عن بدء تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل (صور)

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، بداية من يناير المقبل، والذي تصل تكلفته لأكثر من 9 ملايين فرنك سويسري ليخدم أكثر من 50 ألف نسمة.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، بحضور وفد وكالة المعونة السويسرية برئاسة الدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووفد الشركة، بالإضافة إلى المهندس محمد معوض ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضًا الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

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وأشاد محافظ أسوان بجهود وكالة التعاون الدولى السويسرى واستمرار دعمها للمشروعات التي تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب بمناطق شرق المدينة بتنفيذ المرحلة الثالثة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى بمنطقة الناصرية لخدمة 85 ألف نسمة، ثم المرحلة الثانية بمناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية لخدمة 45 ألف نسمة.

أضاف أن هذا المشروع الحيوى والذى سيلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشكلات متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه،فى ظل الاهتمام الملحوظ من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة مستمرة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

أشار إلى أن المشروع يستهدف تغيير كامل للشبكات بأطوال 35 كم لمنطقة السيل، وكذا تنفيذ خط ناقل بطول 7 كم، علاوة على الوصلات المنزلية، ليساهم ذلك فى دعم الشبكة الدائرية لمدينة أسوان، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الندوات التوعوية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه، علاوة على مكون الدعم المؤسسي بتدريب الكوادر البشرية بالشركة.

أوضح اللواء أشرف عطية أن يتم بالتوازى مع ذلك تنفيذ المشروع المتكامل الجديد لمنظومة الصرف الصحى لخدمة مناطق السيل وخور عواضة والذى تصل تكلفته لنحو 200 مليون جنيه ليضم خط طرد بأطوال 3 كم، وشبكات انحدار بطول 6 كم، ومحطة الرفع بطاقة 47 ألف م3/يوم .

فيما وجهت الدكتورة فاليرى ليشتي الشكر لمحافظ أسوان على دعمه اللا محدود والغير مسبوق لإنجاز مراحل التنفيذ السابقة، والمشروعات المتتالية، والتي كانت لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة لأهالى شرق المدينة مع تحقيق التنمية المستدامة، موضحة بأنه سيتم دراسة ضم عزب كيما للمرحلة الثالثة بناءًا على طلب محافظ أسوان.

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان دروع المحافظة لوفد وكالة المعونة السويسرية، والشركة القابضة تقديرًا وعرفانًا بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين.