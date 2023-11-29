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رياضة

حافلة الزمالك تصل إلى ستاد السلام استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

حافلة الزمالك، فيتو
حافلة الزمالك، فيتو

 الزمالك، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء. 

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم علي فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري. 

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.

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