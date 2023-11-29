الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

واصلت أسعار العدس، استقرارها مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.  

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري 

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

Advertisements

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

واردات مصر من العدس

سجلت واردات مصر من العدس ارتفاع بنسبة 31% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 87.356 مليون دولار في مقابل 66.725 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

إجمالي واردات مصر من السلع

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدس يستحوذ على 1.6% من إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية خلال تلك الفترة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من العدس خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 283.2% لتسجل 4.227 مليون دولار في مقابل 1.102 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس سعر الفول البلدى اسعار البقوليات اليوم الوجبات المصرية سعر العدس اليوم

مواد متعلقة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشرفي الدوري الممتاز بث مباشر

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن توبخ إسرائيل، وتحذير من انفجار الأوضاع بفلسطين

كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

من يحدد سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقانون الجديد؟

جيجي حديد تتراجع عن تصريحاتها الداعمة للأسرى الفلسطينيين وتطالب بحماية الإسرائيليين، فما السر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

المزيد
الجريدة الرسمية