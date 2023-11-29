الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الرقابة المالية تكرم جمال نجم على مجهوداته خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الهيئة

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية يكرم جمال نجم، فيتو

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم الأربعاء، بطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي شارك في الاجتماع بصفته عضوا بمجلس إدارة الهيئة، ممثلا عن البنك المركزي، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي تضمن تعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر ولمدة عام.

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وخلال الاجتماع قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكريم جمال نجم وقدم له الشكر والتقدير على الجهد المبذول والعمل الدؤوب الذي تميز به خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من 2011 حتى 2023 متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
 

 

يعد طارق الخولي أحد أبرز المصرفيين في القطاع المصرفي المصري، لما يتمتع به من خبرة مصرفية تتجاوز الأربعون عامًا، ففي عام 2010 تم اختيار الخولي لتولى منصب وكيل المحافظ المساعد بهدف تأسيس وإنشاء قطاع المخاطر المركزية بالبنك المركزي المصري، وفي عام 2018 تولى منصب رئيس مجلس إدارة بنك saib، فيما شغل جمال نجم منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وكان قد تم تعيين نجم مسئولا عن تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي المصري ثم تولى منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف.

 

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