نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني (المجموعة الخامسة)

أقيم عصر اليوم 5 مباريات من المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني وشهدت النتائج مفاجآت عديدة حيث انتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي وأحرز 9 أندية أهداف عدا فريق واحد وهو مركز شباب تلا.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الثاني

المنصورة يتعادل 1-1 أمام كفرالشيخ

القزازين يفوز 2-0 علي مركز شباب تلا

صيد المحلة يتعادل 1-1 أمام بني عبيد

نبروه يفوز 2-1 على بلقاس

المالية يتعادل 1-1 أمام بايونيرز

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

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كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.