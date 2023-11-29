المدرب التشيلي سييرا يعترف بالمفاوضات مع الزمالك
اعترف المدرب التشيلي لويس سييرا بالمفاوضات مع نادي الزمالك ، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة ، بعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وقال لويس سييرا عبر موقع "TNT SPORTS" الأرجنتيني: لدي فرصة لتدريب الزمالك. إنه فريق كبير جدا في إفريقيا وبطل دوري أبطال إفريقيا عدة مرات.
وأضاف: لكن ليس صحيحا أنني سأغادر حتما.
خوسيه لويس سييرا مدرب الزمالك الجديد
خوسيه لويس سييرا هو مدرب من تشيلي يبلغ من العمر 54 عاما ، وسبق له قيادة عدة أندية، منها: يونيون إسبانيولا وكولو التشيلي والاتحاد السعودي في ولايتين وشباب أهلي دبي والطائي وبالتسينو.
وحقق عدة إنجازات فردية منها أفضل مدير فني محلي في تشيلي بعد تحقيقه الدوري التشيلي وكأس ولي العهد وكأس الملك مع الاتحاد السعودي في المملكة العربية السعودية.
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