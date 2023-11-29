الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

المدرب التشيلي سييرا يعترف بالمفاوضات مع الزمالك

المدرب التشيلي سييرا،
المدرب التشيلي سييرا، فيتو

اعترف المدرب التشيلي لويس سييرا بالمفاوضات مع نادي الزمالك ، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة ، بعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال لويس سييرا عبر موقع  "TNT SPORTS" الأرجنتيني: لدي فرصة لتدريب الزمالك. إنه فريق كبير جدا في إفريقيا وبطل دوري أبطال إفريقيا عدة مرات.

وأضاف: لكن ليس صحيحا أنني سأغادر حتما.

خوسيه لويس سييرا مدرب الزمالك الجديد

خوسيه لويس سييرا هو مدرب من تشيلي يبلغ من العمر 54 عاما ، وسبق له قيادة عدة أندية، منها: يونيون إسبانيولا وكولو التشيلي والاتحاد السعودي في ولايتين وشباب أهلي دبي والطائي وبالتسينو.

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 وحقق عدة إنجازات فردية منها أفضل مدير فني محلي في تشيلي بعد تحقيقه الدوري التشيلي وكأس ولي العهد وكأس الملك مع الاتحاد السعودي في المملكة العربية السعودية.

 

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