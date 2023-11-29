الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

فوز المحلة وتعثر جمهورية شبين في نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أقيمت اليوم 5 مباريات من الجولة العاشرة من دوري المحترفين تحديدا في الثانية والنصف عصرا، وتنتهي مباريات اليوم بمواجهة راية أمام حرس الحدود في الخامسة مساء.

وجاءت النتائج على النحو التالي: 

نتائج مباريات اليوم  بدوري المحترفين 

السكة الحديد يفوز 4-0 أمام النجوم

القناة يتعادل 1-1 أمام أسوان

بترول أسيوط  يفوز بهدف نظيف على مكادي.

مصر المقاصة يخسر 1-2 أمام غزل المحلة  

طنطا يفوز بهدف نظيف على  جمهورية شبين

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قد أعلنت عن حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين كالتالي: 

 

 

وجاءت مواعيد الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين بعد إجراء تعديلات علي مباريات الجولة بسبب مباريات تمهيدي كأس مصر كالتالي:

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أكبر فوز في دوري المحترفين

وحقق حرس الحدود فوزا كبيرا علي مصر المقاصة 6-2 ليكتب أكبر فوز في مسابقة دوري المحترفين بعد الجولة التاسعة ليكسر الرقم السابق لفوز أبوقير للأسمدة علي النصر للتعدين 5-0.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة 

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا اف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

 بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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