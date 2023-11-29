8 أندية ودعت المسابقة.. برشلونة تأهلت للمرة الأولي بعد خروج ميسي.. ودور المجموعات خالي من المفاجأت.. ملخص اليوم الأول للجولة الخامسة من الأبطال

دوري أبطال أوروبا، انتهي اليوم الأول من الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال اوروبا بحسم العديد من الأمور فمنهم فرق حجزت التأهل وأخري ودعت البطولة وضمنت مقعد في اليورباليج، وأخري رحلت دون المشاركة في الدوري الأوروبي.

وتأهل برشلونة إلي دور ال16 للمرة الأولي منذ خروج ليونيل ميسي عام 2020 وذلك بعد الفوز علي بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف

وودع بينفيكا البرتغالي البطولة دون اي نقاط ومازال له لقاء تحصيلي، ويقام اليوم الاربعاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة بثماني مباريات.

وفي التقرير التالي نعرض لكم ابرز الفرق المودعة ونظام دور ال16 والفرق المشاركة في البطولة هذا الموسم.

رويال أنتويرب البلجيكي

احتل الفريق البلجيكي المركز الأخير في المجموعة الثامنة خلف برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني بلا أي نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة وفشل في المنافسة علي بطاقة التأهل إلي اليورباليج

رافيليوف لاعب ريال انتويرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل المجموعة قبل مباراة برشلونة وبورتو كالتالي:

1- برشلونة: 12 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- رويال انتويرب: بلا نقاط.



بنفيكا البرتغالي

احتل الفريق البرتغالي المركز الأخير في المجموعة الرابعة خلف إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني وريد بول النسماوي بلا أي نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة وينافس ضد الفريق النمساوي علي خطف بطاقة الترشح إلي اليوروبا ليج.

ديماريا لاعب بينفيكا، فيتو



- سيلتيك الأسكتلندي

احتل الفريق الأسكتلندي المركز الأخير في المجموعة الخامسة خلف أتليتكو مدريد الإسباني وفاينورد الهولندي ولاتسيو الإيطالي برصيد نقطة وحيدة من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة

جريجيوس لاعب سيلتك، فيتو



النجم الأحمر الصربي

احتل الفريق الصربي المركز الأخير في المجموعة السادسة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني ويانج بويز السويسري برصيد نقطة وحيدة من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة

أولايناكا لاعب النجم الأحمر، فيتو



فاينورد الهولندي

احتل الفريق الهولندي المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي برصيد 6 نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة ويضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

سينسيتيرا لاعب فاينورد الهولندي، فيتو



ريد بول سالزبورج النمساوي

احتل الفريق النمساوي المركز الثالث في المجموعة الرابعة خلف إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني برصيد 3 نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة وينافس بينفيكا البرتغالي صاحب المركز الأخير علي خطف بطاقة التأهل إلي اليوروباليج.



يونيون برلين الألماني

احتل الفريق الألماني المركز الأخير في المجموعة الثالثة خلف ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي برصيد نقطة وحيدة من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة وينافس الفريق البرتغالي علي خطف بطاقة التأهل إلي البوروباليج هذا الموسم

بونوتشي لاعب يونيون برلين، فيتو



يونج بويز السويسري

احتل الفريق السويسري المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني برصيد 4 نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في الأبطال ليغادر الفريق دون الحاجه للمباراة الأخيرة ويضمن التواجد في اليوروباليج.

نسامي لاعب يانج بويز السويسري، فيتو

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في بالجولة الخامسة كالتالي:

مانشستر سيتي: 12 نقطة.

لايبزيج الألماني: 9 نقاط.

النجم الأحمر الصربي: نقطة وحيدة.

يونج بويز السويسري: نقطة وحيدة.

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10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلي 10 أندية كالتالي

بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى)

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة)

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة)

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.