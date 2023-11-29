الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القصير: نستهدف زراعة 3.7 مليون فدان من القمح

وزير الزراعة السيد
وزير الزراعة السيد القصير،فيتو

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان ضمن خطة زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن ذلك يعتمد على ما وفرته وزارة الزراعة من تقاوي معتمدة عالية الإنتاجية أو من خلال الإعلان عن سعر استرشادي لأردب القمح البالغ 1600 جنيه للفدان، منوها إلى أن السعر قد يخضع للمراجعة في حالة ارتفاع أسعار القمح عالميًا عند بداية موسم الحصاد والتوريد لصالح وزارة التموين.

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توفير التقاوي المعتمدة وعمل حقول إرشادية

وأضاف وزير الزراعة خلال افتتاحه مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية ضمن مشروع "سيل" للاستثمارات الزراعية المستدامة أن الدولة تشجع على زراعة القمح ونظمت حملات إرشادية وتقيم حقول إرشادية لتوعية المزارعين.

ووجه الأجهزة الفنية والمعاهد البحثية بتقديم حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لمزارعي القمح فيما يتعلق بالخريطة الصنفية وأنسب الأصناف لكل منطقة لتحقيق أعلى عائد من زراعة القمح مشيرا إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية في التوعية بأهمية التوسع في زراعة القمح لخدمة الأمن الغذائي القومي.

إحياء تجربة الدورة الزراعية

وشدد "القصير" على أهمية إحياء تجربة الدورة الزراعية وتطبيقها بشكل تجريبي على محصول القمح خاصة أن الدورة الزراعية تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وزيادة إنتاجية المحصول وحماية القمح من مخاطر الأمراض التي تهدده، مشيرا إلى نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف أكثر مقاومة للأمراض وأقل استهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية وتتحمل الظروف البيئية غير المواتية.

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الدورة الزراعية التقاوي المتعمدة القمح السيد القصير وزير الزراعة محصول القمح

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