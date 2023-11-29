رئيس برشلونة يحسم مصير تشافي مع برشلونة

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن ثقة الإدارة في المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، لم تهتز وأنه سيستمر مع الفريق.

و قال لابورتا في تصريحات اعلامية بعد الانتصار على بورتو: أنا سعيدٌ لتشافي، هو يستحق ذلك، كان عليه أن يتغلب على مواقف صعبة للغاية مع إصابة الكثير من اللاعبين.

وكشفت تقارير صحفية، عن أرباح برشلونة من دوري أبطال أوروبا حتى الآن بعد الفوز على بورتو وتسجيل 4 انتصارات في دور المجموعات والصعود إلى ثمن النهائي.

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وحسب تقرير صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية،فإن برشلونة ضمن 70 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا حتى الآن بعد الانتصارات الاربعة في دور المجموعات ولا زال يأمل الحصول على المزيد عندما يحقق الفوز في اخر مباراة أمام أنتويرب قبل دور الستة عشر.

وفاز برشلونة الإسباني، أمام ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا أحرزه مهدي طارمي لاعب بورتو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 30، تقدم بورتو بالهدف الأول الذي أحرزه بيبي بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى بيبي ليسدد كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 32، جاء الرد السريع من برشلونة عن طريق جواو كانسيلو بعد تمريرة طولية رائعة من بيدري إلى كانسيلو الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يسار المنطقة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 75 كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح برشلونة عن طريق كانسيلو لتصل إلى فيليكس الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز ضمن برشلونة التأهل رسميًا إلى دور الـ16، بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد بورتو عند النقطة 9 محتلا المركز الثاني.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: بينيا - كانسيلو - مارتينيز - أراوخو - كوندي - جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي.

تشكيل بورتو

وضم تشكيل بورتو كلا من: كوستا - زايدو - بيبي - كاردوزو - ماريو - جالينو - إيستوكيو - فاريلا - بيبي - طارمي - إيفانيلسون.

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل المجموعة قبل مباراة برشلونة وبورتو كالتالي:

1- برشلونة: 12 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- رويال انتويرب: بلا نقاط.