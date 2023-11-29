نقابة المحامين تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن معهد محاماة القاهرة الكبرى
أصدرت نقابة المحامين تنبيها قالت فيه “ نحيط علم المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بأن معهد محاماة القاهرة الكبرى، ليس له أي جروبات خاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”.
وأضاف تنبيه نقابة المحامين: “لم يتم طرح أي ملازم خاصة بالمعهد، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة”.
معهد المحاماة التابع للنقابة
وأكد أن وسيلة التواصل الوحيدة لمعهد المحاماة هي الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على الفيسبوك (https://www.facebook.com/EgyLS1912 )، أو من خلال نشرة نقابة المحامين على الواتس أب 01099595404، أو إدارة المعهد بالنقابة العامة برمسيس.
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