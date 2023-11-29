حجز مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحجز (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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