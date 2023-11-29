الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

بدء تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة التعدي على سيدة داخل كمبوند بسبب الكلاب

الكاتب الضالة،فيتو
الكاتب الضالة،فيتو

 بدأ فريق من المباحث العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تتابع تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لإعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة ( بأحد المجمعات السكنية – بمدينة  6 أكتوبر بالجيزة ) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكنى. 

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وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) والمشكو فى حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو فى حقهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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