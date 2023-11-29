أرشدت عنه زوجته، القصة الكاملة للحكم بالسجن على تاجر مخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة فضلا عن مصادرة المضبوطات.

كما ألزمته هيئة المحكمة بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من سيدة تدعي"سمر.م" 33 عاما (ربة منزل) مقيمة مركز كفر صقرتتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

Advertisements

بانتقال قوة امنية إلى محل الواقعة وهناك تناهي لسمعهم صوت صراخ وبالصعود للمنزل تمت مشاهدة المتهم واقفا بباب المسكن وممسكا بيده آلة حادة “سكين” وكان الزوج يحمل على كتفه حقيبة سوداء اللون.

وجرى ضبط المذكور وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على كميات من جوهر الهيروين المخدر وجوهر الميثامفيتامين المخدر وجوهر الحشيش المخدر وعلبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.

وجاء في أمر الإحالة أنه بمناقشة الزوجة أقرت بأنها من أبلغت الشرطة وأن زوجها يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه عندما أحضر كمية من المواد المخدرة إلى المنزل اعترضت فاعتدى عليها بالضرب المبرح علاوة علي تهديده لها بالقتل.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.