الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 شهور.. القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 179 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين  نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

 

مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 25 سبتمبر الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 105 ملايين و500 ألف نسمة، وسجل ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوما.

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محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات

 وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 796.5 ألف نسمة، بورسعيد 794.3 ألف نسمة، مطروح 555.5 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 406 ألف نسمة، الوادي الجديد 268.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 116 ألف نسمة.

أصدر  الجهـاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء  الأربعاء  نشرة   "حصر الطرق والكبارى عام 2021/2022".

 

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 152,9 ألف كم عــام2021/ 2022 وفقًا لجهات التنفيذ والاشراف.

بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 124.9ألف كم عام 2021/ 2022.
بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية  28 ألف كم عام 2021/ 2022.

طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـام 2021/ 2022  .

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

 وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائيـة والـري بنسبة 87.5٪،  2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـاري بنسبة 5.1 ٪، 2284 كوبرى تابعة  لمديريـات الطرق/ المحليـات بالمحـافظات بنسبة 5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪، 939 كوبرى تابـع للهيئة القوميـة لسكك حديد مصـر بنسبة 2 ٪  ، 7 كباري تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 0.02 ٪ , 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪  من الإجمـالي عـام 2021/ 2022.

طبقا للاستخـدام بلـغ عـدد كباري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪، كبـارى المركبات 1192  كوبرى بنسبة 51.1٪  ، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

وبلغ إجمالي أعداد الأنفاق طبقا للتبعيـة 241 نفـقا، منها 139 نفـقا تابعا للهيئة العامـة للطرق والكباري بنسبة 57.7٪، 66 نفقا تابع المديريات الطرق / المحليات  بنسبة 27.4٪، 24 نفقا تابعا لهيئة المـجـتـمعـات العمرانـية الجديدة بنسبة 10٪، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022  .

طبقا للاستخـدام بلـغ عـدد أنفاق المشاه 39 نفقا بنسبة 16.2٪، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪  من الإجمالى عام 2021/ 2022.

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الساعة السكانية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر محافظة القاهرة مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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