الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء تسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية، فيتو

 أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية، موضحًا أن التخصصات في هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل.

وأكَّد أبوزيد في لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة وإضافة الطاقات الإيجابية الكامنة في شباب المعلمين والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

 

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يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية وإعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وحرصه على  توفير فرص العمل وسد العجز في المعلمين والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسكين وتوزيع النعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

 

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