ابنة مصطفى محمود في ضيافة منى الشاذلي

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON" يوم الجمعة المقبل، ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير الدكتور مصطفى محمود، في حلقة خاصة للحديث عن كواليس تذاع لأول مرة حول الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط.

في هذا السياق، تؤكد الابنة خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

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فيما توضح الابنة أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفى.