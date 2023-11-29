الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق أولى جلسات اللجنة العليا للإصحاح البيئي بالوادي الجديد

اللجنة العليا المحلية
اللجنة العليا المحلية للمكافحة المتكاملة، ڤيتو

عقدت محافظة الوادي الجديد، أولي جلسات للجنة العليا المحلية للمكافحة المتكاملة (الأصحاح البيئى) بالمحافظة، بمقر مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتصديق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتنفيذًا لتعليمات قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن الاجتماع تناول مناقشة دور كل جهة بتنفيذ برنامج الإصحاح البيئى والذى يهدف فى النهاية إلى ترشيد استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض إلى أقل مستوى للحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين.

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كما ناقش الإجتماع خطة العمل وأهداف حملة الإصحاح البيئي بسفاجا وكيفية التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من سلامة واستيفاء خزانات المياه بالمنازل للاشتراطات الصحية.

وأكد محروس، أن الفريق يسعى إلى تحقيق الإصحاح البيئي والمحافظة على الأوضاع الصحية من خلال تقديم خدمات جمع النفايات ومعالجة المياه والحد من عوامل التلوث اعتمادا على وسائل وخدمات أساسية تفصل الفضلات البشرية ومسببات التلوث وانتشار الأمراض عن البشر بشكل صحي، ويهدف لمكافحة نواقل الأمراض من حشرات وحيوانات وفضلات بشرية وتلوث مياه وذلك لمنع وقوع الأمراض والعدوى وتفشيها بين الناس.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن الحملة تسعى إلى التأكد من سلامة أغطية خزانات الصرف البلدية والتخلص الأمن من محتوياتها، والتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة بالشوارع وتنفيذ أعمال الترصد الحشري ومكافحة ناقلات الأمراض بالمربعات المختارة.

يذكر أن اللجنة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد وعضوية كل من السادة: 
المهندس سيد عبد العزيز عطيه  وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس عماد محمد إسماعيل   وكيل مديرية الزراعة، المهندس منصور إبراهيم سيد وكيل وزارة الرى، جهاد المتولى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، على نجاح محمد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، أحمد عبد الخالق محمد مدير عام الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، الدكتور هشام بكر هارون مدير الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية، الدكتورة عايدة على رضوان  مدير إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، المهندس أشرف موريس شاروبيم مدير دارة ناقلات الأمراض بالشئون الصحية، والمهندس شعبان محمد عبد الحميد مدير إدارة البلهارسيا.

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الطب الوقائي بوزارة الصحة الوادى الجديد للحفاظ على البيئة مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد الإصحاح البيئي

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