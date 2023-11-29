وكيل صحة البحيرة يختتم جولاته بتفقد مستشفى حميات كفر الدوار

اختتم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته المرورية بمركز كفر الدوار، بالمرور على مستشفى حميات كفر الدوار ، حيث جولته بالمرور على مستشفى كفر الدوار العام ، وتَبِعَها بالمرور على مستشفى كفر الدوار المركزى.

وتوجه بعد ذلك للمرور على مستشفى حميات كفر الدوار، وتفقد العمل بالاستقبال والطوارئ، وبعض أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بها والتأكد من تواجد الفريق الطبي والتمريض على رأس العمل، كذلك التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد أي ملاحظات قد تؤثر على سير العمل أو تعوق من جودة تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين .

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وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمرور على الأقسام الداخلى وتابع انتظام العمل بها وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، وقام سيادته بالاطمئان على المرضى ، وتمنى السلامة لهم، واستبين عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها، وشدد كذلك على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية.

تابع الدكتور جميعة، العمل بالمعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة التى تم إمداد المستشفى بها من خلال المجتمع المدني، ليصبح إضافة قوية للخدمات المقدمة بالمستشفى لخدمة أهالى كفر الدوار والمراكز المجاورة.

