الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

قافلة سكانية متكاملة بقرية صفط العنب بكوم حمادة في البحيرة

قافلة طبية،فيتو
قافلة طبية،فيتو

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بقرية صفط العنب، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى إستفاد منها مواطنى القرية والقرى المجاورة،ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ل 101 مستفيد فى تخصصات ( باطنه - أسنان  - تنظيم الأسرة) بالإضافة لمتابعة حملة تطعيم الأطفال.

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تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأنواع الديدان التى تصيب الإنسان وطرق الوقاية منها والطرق السليمة لطهى اللحوم وغسيل الخضروات، كما تم تجريع 200 رأس من الأغنام ورش عدد 170 رأس ماشية، بالإضافة إلى صيانة الكشافات وتغيير التالف منها وصيانة المحولات بالقرية ورفع 20 طن تراكمات بنطاق الوحدة المحلية.

وتضمنت القافلة السكانية بجانب تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، عمل التوعية اللازمة بحقوق الطفل أقل من 18 عام والتعرف على خط نجدة الطفل فى حالة تعرضه لأى إعتداء أو فى حالة استغلال الأطفال في الأعمال غير المشروعة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

 

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صيانة الكشافات حملة سكانية البحيرة

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