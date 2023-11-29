الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 892 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

إزالة اشغالات بالبحيرة،فيتو
إزالة اشغالات بالبحيرة،فيتو

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركه المرورية.

أسفرت الحملات عن رفع 480 حالة بدمنهور، بنطاق عدة مناطق ( الجمهورية، عرابى وافلاقة والجيش وجلال قريطم والمعهد الدينى)، وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بحملة مماثلة أسفرت عن رفع  255 حالة إشغال طريق مخالف.

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كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 70 حالة إشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك بالإضافة إلى رفع 75حالة إشغال بأبو حمص، وتحرير 55 محضر إشغال، و12حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة رشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

 

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اشغالات البحيرة دمنهور حملة ضبط

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