إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائى، أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور - المحمودية - بدر - كفر الدوار - الدلنجات - الرحمانية - رشيد - كوم حماده) عن إزالة 25 حالة تعدى بمساحة 2894 م2 عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.