الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية: التقي المواطنين يوميا لحل مشاكلهم بالمركز التكنولوجي

اللواء احمد حبيب،
اللواء احمد حبيب، فيتو

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الاسكندرية أنه يتواجد على مدار جميع أيام الأسبوع، من الساعة ٨ صباحا حتى ٢ ونصف مساءا  بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، استمرارا للقاء الجماهيرى اليومي لحل مشاكل المواطنين، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين وكافة الإدارات لتوجيه المشكلات للمختصين فورا وحل المشكلات في الحال. 

 وأوضح حبيب أن أحدث خدمات خدمة المواطنين بالحي كانت سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، واطلاق مبادرة " وفرنا المشوار "، تيسيرا على المواطنين والتي تتمركز أمام بوابه مول جرين بلازا من الساعة ١١ إلى الساعة ٥ مساءا، لافتا إلى أن السيارة تقبل جميع الطلبات ويتم تسليم الرد على الطلبات خلال ٣ أيام من تقديم الطلب فيما عدا الطلبات المشتركة مع جهات خارجية

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وأشار رئيس حي شرق للمواطنين الى أن تواجده طوال اليوم على مدار جميع أيام الأسبوع بالمركز التكنولوجي لاستقبال الشكاوى بنفسه، يهدف لحل مشكلات المواطنين يوميا وفي الحال بمختلف مجالاتها وللحد من البيروقراطية وعدم تراكمها أو تأخر حلها، مؤكدا على الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الحي

 وأضاف أن تواجد كافة مسئولي  الإدارات بالمركز  يهدف لاستقبال الشكاوى وحلها بالسرعة المطلوبة، والذي يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

 وأكد حبيب أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم. 

 واستقبل رئيس الحي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة في الحال لإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالى فى كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

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