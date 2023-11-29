الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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سياسة

عمليات الوفد تتابع آخر الاستعدادات لبدء تصويت المصريين في الخارج

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو

حزب الوفد، قال عصام الصباحي مدير حملة عبد السند يمامة الرئاسية إن الحزب يتابع انتخابات المصريين في الخارج من خلال غرفة العمليات المشكلة لديه.

وأضاف الصباحي في تصريح خاص لـ"فيتو"، لدينا متابعون في الخارج منها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا في دول الخليج لدينا متابعين للعملية الانتخابية هناك لافتًا إلى أن متابعينا حتى الآن في أمريكا ودول الخليج فقط.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وذلك يوم 1 ديسمبر للمصريين بالخارج وتستمر “الجمعة والسبت والأحد” أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ 

انتخابات الرئاسة، ونص قرار  الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و2 و3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

انتخابات المصريين بالخارج 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في  137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ضوابط التصويت بالخارج 
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

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