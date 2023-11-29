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رياضة

نانت الفرنسي يعلن إقالة مديره الفني ويحدد البديل

بيير أريستوي، فيتو
بيير أريستوي، فيتو

أعلن نادي نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، وصاحب المركز 11 في الدوري الفرنسي، عن إقالة مدربه بيير أريستوي من مهامه.

وكتب فريق نانت في بيان "يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيير أريستوي وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح، سيعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار".

بديل أريستوي في تدريب نانت

وذكر مصدر مقرّب من النادي في تصريحات صحفية، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه في الفترة بين 1995 و1998 والمدرب السابق لأندية جانجان وبوردو وليل، جوسلين جورفينيك، لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

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وقال المصدر إن جورفينيك سيقود أول حصة تدريبية له الأربعاء.

مسيرة أريستوي مع نانت

وتولى أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عاما والرديف في نانت، قيادة الفريق الأول قبل 4 مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية.

لكن المستوى السيئ للاعبيه في الآونة الأخيرة حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية وتراجعوا الى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤوليه إلى اتخاذ قرار استبداله.

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