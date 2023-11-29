الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

ليفربول وآرسنال يدخلان صراع التعاقد مع مبابي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن ناديي آرسنال وليفربول يستهدفان بقوة الدخول في سباق ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي سيصبح لاعبًا حرًّا بدءا من يناير المقبل.

صراع ليفربول وآرسنال على مبابي

وقال الصحفي دانكن كاستلز، في تقرير نشره عبر موقع "dailyrecord"، اليوم الأربعاء، إن آرسنال وليفربول يستكشفان المعايير المالية والرياضية التي من خلالها يمكن إقناع كيليان مبابي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي بصفقة انتقال حر الصيف المقبل.

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وأضاف: "اللاعب الفرنسي أظهر بالفعل إعجابه بكرة ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب خلال الأعوام السابقة".

وأردف: "كما إن احتمال فشل باريس سان جيرمان في تحقيق دوري أبطال أوروبا، سيشكل عاملًا مهمًّا في قرار مبابي بشأن مستقبله".

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم؛ ما يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، والعامل الرئيس في اتخاذ مبابي لقراره سيكون الانضمام إلى نادٍ يمكّنه من تحويل وضعه الطويل كوريث محتمل لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى مكان يستطيع من خلاله الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.

ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي احتل المركز الثالث في نسخة عام 2023 من جائزة أفضل لاعب في العالم، أنه يحتاج إلى الانضمام إلى نادٍ فائز بدوري أبطال أوروبا لتحقيق هذا الهدف، والآن، في موسمه السابع مع باريس سان جيرمان، لعب مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط، إذ خسر بهدف وحيد أمام بايرن ميونخ في عام 2020.

مفاوضات مبابي مع ريال مدريد 

وكان مبابي أصدر بيانًا مؤخرًا ينفي خلاله وجود أي محادثات مع كيليان مبابي بشأن انتقاله إلى النادي الملكي.

كما تهرب مبابي مؤخرًا من الإجابة بشأن مستقبله مع الفريق الباريسي، وسط ارتباط اسمه بشكل دائم بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويستهدف باريس سان جيرمان من جانبه القيام بمحاولة أخيرة لإقناع اللاعب الفرنسي بالبقاء مع الفريق لمدة عام جديد.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بنظام الإعارة من مواطنه موناكو، قبل أن تتحول تلك الخطوة إلى انتقال دائم بعد ذلك التاريخ بعام لقاء 180 مليون يورو.

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