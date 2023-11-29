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سياسة

مؤتمر للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بمؤسسة الزكاة في المرج الجمعة المقبل

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أعلن النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تنظيم مؤتمر جماهيري وسياسي حاشد لدعم مرشح الوفد الرئاسي يوم الجمعه القادمة الموافق ١_١٢_٢٠٢٣الساعه الخامسة مساءا بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

انتخابات رئاسة الجمهورية 

ويحضر المؤتمر القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

وعرض  عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الإصلاح التشريعى فى برنامجه الانتخابى، قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية.

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وأضاف يمامة: أن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات فى ممارسة دوره، قائلا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».

واستكمل حديثه قائلا: أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأشار عبدالسند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».

حزب الوفد، وفى وقت سابق استعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

انتخابات رئاسة الجمهورية 
وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

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