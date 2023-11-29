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رياضة

عقدة لانس تهدد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

يستضيف فريق آرسنال نظيره لانس الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقدم آرسنال مستوى قويا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بتحقيق 3 انتصارات في 4 جولات، ليتصدر ترتيب مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط، مقابل 5 نقاط لفريقي أيندهوفين ولانس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ولم يخسر آرسنال سوى مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أتت أمام لانس بنتيجة (2-1)، ويملك فرصة الانتقام اليوم إلى جانب ضمان التأهل لثمن النهائي في حال تفادى الخسارة، كما سيضمن صدارة المجموعة في حال حقق الانتصار أو في حال تفادى الخسارة وفشل أيندهوفين في الفوز على إشبيلية في المباراة الأخرى.

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لانس عقدة آرسنال أوروبيا 

ويمثل لانس عقدة أوروبية لفريق آرسنال بفشل المدفعجية في تحقيق أي انتصار على الفريق الفرنسي في 3 مباريات سابقة في دوري الأبطال (تعادل واحد- هزيمتين)، وهو أكبر عدد من المباريات يخوضه الفريق الإنجليزي أمام خصم بعينه في المسابقة دون تحقيق أي انتصار.

أرقام فريق آرسنال في أوروبا 

ويملك ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، سجلًا مميزًا على ملعبه في المسابقات الأوروبية، فبعد خسارة أول مباراة أوروبية له على رأس القيادة الفنية للفريق في شهر فبراير من عام 2020 بنتيجة (2-1) أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي، لم ينهزم سوى بمباراة واحدة في آخر 12 لقاء على ملعب الإمارات (8 انتصارات- 3 تعادلات)، وحقق الانتصار 5 مرات في آخر 6 لقاءات.

وسجل آرسنال 9 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم وجميعها من اللعب المفتوح، وهو أكبر عدد من الأهداف من اللعب المفتوح يسجله فريق في المسابقة هذا الموسم مناصفة مع أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ قبل بداية الجولة الخامسة.

كما يملك آرسنال جودة عالية في التمريرات، بتمرير 50 كرة ضربت خط دفاع الخصوم في دوري الأبطال هذا الموسم، ولا يتفوق على ذلك الرقم سوى مانشستر سيتي بـ59 تمريرة قبل بداية الجولة الخامسة.

وصنع بوكايو ساكا 3 أهداف في 4 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، ولا يوجد لاعب إنجليزي صنع أكثر من 3 أهداف للمدفعجية في موسم واحد من دوري الأبطال من قبل.

ويتميز لانس بالضغط على الخصم، فهناك 73% من لمسات الخصوم للكرة في دوري الأبطال هذا الموسم كانت تحت ضغط الفريق الفرنسي، ولا يتفوق على تلك النسبة في أول 4 جولات سوى باريس سان جيرمان (74%).

وعلى الرغم من عقدة لانس لفريق آرسنال في دوري الأبطال، إلا أن الفريقين سبق وأن تواجها في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم (1999- 2000)، وحينها فاز الجانرز بمجموع المباراتين (3-1) قبل أن يخسر النهائي أمام جالطة سراي بركلات الترجيح.

 

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