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رياضة

مانشستر سيتي ينهي عقدة طويلة في مباراة لايبزيج

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق ريمونتادا مثيرة خلال مواجهة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، وتخلص بها من لعنة قديمة.

وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام لايبزيج بهدفين للفوز 3-2، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ينهي عقدته

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد عاد مانشستر سيتي في مباراة بدوري الأبطال من تأخره بهدفين أو أكثر عقب نهاية الشوط الأول للمرة الأولى في البطولة.

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وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي خسر جميع مبارياته ال6 المماثلة من قبل.

وسجل مهاجم لايبزيج لويس أوبيندا هدفي الضيوف بالدقيقتين 13 و33 لكن مانشستر سيتي قلب النتيجة عبر إيرلينج هالاند، وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق 53، 70، 87، بالترتيب.

وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة بعدما تأهل في وقت سابق برفقة لايبزيج إلى ثمن النهائي رافعا رصيده إلى 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن الفريق الألماني.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في بالجولة الخامسة كالتالي:

مانشستر سيتي: 12 نقطة.

لايبزيج الألماني: 9 نقاط.

النجم الأحمر الصربي: نقطة وحيدة.

يونج بويز السويسري: نقطة وحيدة.

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