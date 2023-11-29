4 صفقات على رادار مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير القادم، من أجل إنقاذ الموسم.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار الخامس في آخر 6 مباريات خاضها في البريميرليج، على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة في ملعب جوديسون بارك، ليرتقي إلى المركز السادس وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

ولكن تبقى الشكوك تحوم حول الفريق بعد تعرضه لـ5 هزائم في أول 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، كما يعاني من خطر توديع دوري الأبطال مبكرًا بعد تلقيه 3 هزائم في 4 جولات خاضها في دور المجموعات.

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4 صفقات على رادار مانشستر يونايتد

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية يرغب مانشستر يونايتد في تدعيم 4 مراكز وهي متوسط الميدان الدفاعي وقلب الدفاع في الجانب الأيمن ولاعب في المركز رقم 8 إضافة إلى مهاجم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الثنائي سفيان أمرابط وماسون ماونت قد يتم استبدالهما لعدم إقناعهما في الشهور الأولى، مشيرة إلى معاناة المغربي في تقديم مستوى ثابت منذ وصوله معارًا من فيورنتينا، بينما يعاني الإنجليزي من البداية الضعيفة وكثرة الإصابات.

ويرتبط اسم اليونايتد بضم العديد من اللاعبين مثل فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، إضافة إلى جين توديبو مدافع نيس وأنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا ويوسف فوفانا متوسط ميدان موناكو.

مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

يحل مانشستر يونايتد، ضيفا علي نظيره جالطة سراي الليلة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.