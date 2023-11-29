الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

4 صفقات على رادار مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير القادم، من أجل إنقاذ الموسم.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار الخامس في آخر 6 مباريات خاضها في البريميرليج، على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة في ملعب جوديسون بارك، ليرتقي إلى المركز السادس وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

ولكن تبقى الشكوك تحوم حول الفريق بعد تعرضه لـ5 هزائم في أول 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، كما يعاني من خطر توديع دوري الأبطال مبكرًا بعد تلقيه 3 هزائم في 4 جولات خاضها في دور المجموعات.

Advertisements

4 صفقات على رادار مانشستر يونايتد 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية يرغب مانشستر يونايتد في تدعيم 4 مراكز وهي متوسط الميدان الدفاعي وقلب الدفاع في الجانب الأيمن ولاعب في المركز رقم 8 إضافة إلى مهاجم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الثنائي سفيان أمرابط وماسون ماونت قد يتم استبدالهما لعدم إقناعهما في الشهور الأولى، مشيرة إلى معاناة المغربي في تقديم مستوى ثابت منذ وصوله معارًا من فيورنتينا، بينما يعاني الإنجليزي من البداية الضعيفة وكثرة الإصابات.

ويرتبط اسم اليونايتد بضم العديد من اللاعبين مثل فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، إضافة إلى جين توديبو مدافع نيس وأنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا ويوسف فوفانا متوسط ميدان موناكو.

مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

يحل مانشستر يونايتد، ضيفا علي نظيره جالطة سراي الليلة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد تين هاج إريك تين هاج البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كارلو أنشيلوتي

مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر بدون غرامة

الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

ليفربول وآرسنال يدخلان صراع التعاقد مع مبابي

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

مفتي الجمهورية يحيي الصمود الفلسطيني في مواجهة غطرسة وهمجية الكيان الإسرائيلي

المزيد
الجريدة الرسمية