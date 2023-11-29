الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة ربة منزل للمحاكمة بنهمة سرقة شقة في الأزبكية

إحالة ربة منزل للمحاكمة،فيتو
إحالة ربة منزل للمحاكمة،فيتو

أحالت نيابة الأزبكية ربة منزل لمحكمة الجنح، على خلفية اتهامها بسرقة محتويات شقة سكنية، بمنطقة الأزبكية في القاهرة. 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة سرقت مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية " من داخل شقة بمنطقة الأزبكية، وتبين أن المتهمة خادمة بالشقة وقامت بالاستيلاء على المسروقات.

وقالت التحقيقات إن المتهمة دخلت الشقة السكنية بعد تأكدها من عدم تواجد أصحابها، ثم قامت بسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ثم لاذت بالفرار.

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وأفادت التحقيقات أن المتهمة اعترفت أمام جهات التحقيق، بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله «سأفعل معك كذا»، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

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لمحكمة الجنح منطقة الأزبكية مشغولات ذهبية الأزبكية سرقة مشغولات ذهبية

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