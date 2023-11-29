الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام سير العملية التعليمية

وكيل تعليم دمياط
وكيل "تعليم دمياط" يتابع العملية التعليمية بالفصول،فيتو

 تفقد اليوم "علي عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وتفقد اليوم الأربعاء، مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.

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كما اطمأن "وكيل الوزارة" إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة 

وتبادل "وكيل الوزارة" الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق

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